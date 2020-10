Cursisten Basiseducatie LiMiNo worden datawijs

Maasmechelen - We leven in een digitale wereld. Smartphones en tablets worden almaar belangrijker en of je het wil of niet: je kan nog maar moeilijk zonder.

Basiseducatie LiMiNo in Maasmechelen organiseert al jaren basiscursussen smartphone, tablet en computer voor volwassenen die digitaal willen bijblijven. Donderdag 29 oktober kwam de Databuzz op bezoek. De Databuzz is een 100% elektrisch, mobiel labo dat nieuwe educatieve technologieën naar scholen brengt. Doelstelling is om via laagdrempelige workshops leerkrachten en cursisten wegwijs te maken in de digitale wereld. Op een ludieke manier leren de deelnemers tijdens een workshop wat er gebeurt met je persoonlijke gegevens op het internet en hoe je je online privacy beter kan beschermen. De Databuzz is een initiatief van IMEC en de VUB en kreeg onlangs een jaarprijs voor Wetenschapscommunicatie omdat ze via eenvoudige taal en interessante workshops een breed publiek informeren over datawijsheid. De cursisten van Basiseducatie waren alvast zeer enthousiast over het aanbod. Een geslaagd initiatief dat binnenkort nog wordt herhaald voor andere cursisten van LiMiNo.