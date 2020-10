Cultuurforum wil Beringen doen bruisen

Beringen - Het Beringse cultuurlandschap doen bruisen. Dat willen we met het nieuwe Cultuurforum Beringen bereiken!

We willen een frisse wind laten waaien door ons cultureel adviesorgaan en Beringenaren met een warm hart voor cultuur actief betrekken bij het lokaal cultuurbeleid. Het Cultuurforum staat dan ook open voor organisaties en verenigingen met een culturele werking in Beringen én voor kunstenaars en cultuurliefhebbers woonachtig in Beringen.

Wil jij, als lid van een vereniging, als kunstenaar of als cultuurliefhebber, het Beringse cultuurbeleid mee vormgeven? Meld je dan aan als lid bij het Cultuurforum en zet samen met ons cultuur nog meer, en sterker, op de kaart in Beringen!

Om het Cultuurforum in goede banen te leiden, zijn we ook nog op zoek naar een bevlogen en gepassioneerd voorzitter of voorzittersduo.

Interesse? Contacteer de dienst cultuur via cultuur@beringen.be of T 011 450 310.