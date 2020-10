Barre tijden voor 11.11.11

Genk - Andere jaren gonsde het in deze periode van het jaar van activiteiten voor 11.11.11. Dit jaar wordt alles quasi onmogelijk gemaakt door corona. Betekent dit ook een klap voor de ontwikkelingssamenwerking?

De 11.11.11-actie van dit jaar is vooral gefocust op een grote groep mensen in Niger, een Afrikaans land dat grotendeels in de Saharawoestijn ligt, net onder Algerije. Het vangt de migranten uit Centraal Afrika op, maar krijgt ook vanuit het Noorden hele konvooien uitgewezen migranten over zich heen. 'Mama Migrant' is een sociaal werkster in de tweede stad van Niger en ze trekt zich het lot van deze mensen aan. 'De zieken opvangen lukt nog wel' zegt ze, 'maar het is vooral de honger die vreselijk is'. Ze probeert voor 40 euro een overlevingspakket samen te stellen voor zoveel mogelijk mensen met voedsel, een hygiënekit en medische zorg.

Mama Migrant is een van de 'changemakers' van 11.11.11, iemand die door haar inzet de wereld een beetje ten goede probeert te veranderen. Bij deze changemakers is ook de Genkse broeder Cyriel, die bijna vijftig jaar geleden bij de armsten in Rwanda een landbouwproject startte, dat ook de dag van vandaag nog voedsel en inkomen verschaft aan honderden mensen.

In Genk waren tal van activiteiten gepland, zowel om de medeburgers bewust te maken van de situatie in het arme Zuiden, als om geld in te zamelen om er iets aan te doen. Er zou aan sponsorzwemmen gedaan worden in het SportinGenkpark, er zouden acties zijn op de begraafplaatsen en vorig jaar was er ook een 'krok'-dag. Corona trok echter door alles een groot kruis.

De tweedehandsboekenverkoop ten voordele van 11.11.11, de vorige jaren altijd een geweldig succes, ging enkele weken geleden van start in een gewijzigde vorm met een beperkt aanbod elke vrijdag en zaterdag, maar moest intussen omwille van de verstrengde maatregelen opgeschort worden. En zo blijft alleen de geldinzameling over. Genkse vrijwilligers steken de folders en brieven in je bus, maar ze komen de omslagen niet ophalen, omdat dat te risicovol is. Ze vragen je dus om je bijdrage over te schrijven. Vermeldenswaard hierbij is dat er dit jaar voor een gift vanaf 40 euro uitzonderlijk een belastingvoordeel is van 60%.