Lefevere: “Ik moet overgeven van UCI”

Rit 9 in de Vuelta had een feest moeten worden voor Deceuninck-Quick-Step: de vijftigste profzege voor Sam Bennett en de honderdste in een grote ronde voor het team van Patrick Lefevere. Bennett kwam dan wel als eerste over de finish, de Ier werd later gedeclasseerd wegens een dubbele schouderduw in de aanloop naar de spurt. Tot grote woede van de grote baas. “De UCI is ons al weken aan het kloten.”