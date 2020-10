Bijna een jaar geleden hing zijn carrière aan een zijden draadje na een val in de Gentse Zesdaagse, vandaag sprint Gerben Thijssen om ritzeges in een grote ronde. De Genkenaar van Lotto Soudal finishte in de negende Vueltarit tweede na de declassering van Sam Bennett. “Ongelooflijk als je weet van waar ik kom.”