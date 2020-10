’t Is gebeurd: Ella Leyers verbreekt record in ‘De Slimste Mens ter Wereld’

Na alweer een ijzersterke prestatie deed Ella Leyers (32) wat nog niemand lukte in De Slimste Mens: doorstoten naar een dertiende aflevering. Zo wipt ze over ex-recordhouder Julie Colpaert en mag ze zich de beste kandidaat van alle seizoenen noemen. “De stress van dat record is weg, dus ik kan weer genieten”, zegt Leyers. “Maar ik blijf spelen om te winnen.”