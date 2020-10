In ‘De slimste mens’ verwelkomt Philippe Geubels Rani De Coninck als collega-jurylid. “Ik word er nerveus van”, klinkt het en dat is niet meer dan normaal: in de laatste aflevering van deze week kan Ella Leyers het record verpulveren met twaalf deelnames. Maar om daarin te slagen, moet ze het eerst opnemen tegen Pedro Elias en Delphine Lecompte in een spannende aflevering. De slimste mens ter wereld gemist? Bekijk hier de leukste fragmenten.