Lockdown bis lijkt onafwendbaar: Overlegcomité komt om 13 uur samen

Vandaag beslissen de regeringen van dit land over nieuwe coronamaatregelen. De kans dat er een nieuwe lockdown komt die bovendien langer dan vier weken zal duren, is zeer groot. De federale evaluatiecel Celeval adviseert om het aantal contacten verder in te perken, maar ook om de scholen nog langer dicht te houden en om niet-essentiële verplaatsingen te beperken tot een perimeter van 10 km.