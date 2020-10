Davy Roef behoedde AA Gent voor zwaardere afstraffing: “Waren enkele maatjes te klein”

AA Gent hoopte op een goed resultaat tegen Hoffenheim, maar het werd een 1-4 opdoffer. Yaremchuk kreeg de kans om de score te openen met een strafschop, maar besloot te zwak op doelman Baumann. Daarna ging het van kwaad naar erger bij de Buffalo’s. Na twee wedstrijden staat de nul nog achter de naam van de club met stamnummer 7. In Belgrado speelt Gent volgende week met het mes op de keel tegen Rode Ster Belgrado.

“Op zo’n avonden en in zo’n wedstrijden heb je altijd enkele kantelmomenten. Kansen moet je nu eenmaal benutten”, beseft coach Wim De Decker. “Je ziet ook het verschil tussen de Belgische competitie en de Europese wedstrijden. In die laatste krijg je niet veel kansen. Het is jammer dat je ze dan niet afwerkt. Er deed zich een groot kantelmoment voor, nadat de eerste helft voor mij gelijkopgaand verliep. Wij hebben de pech dat onze penalty er dan niet in gaat. Bij hen ging die er wel in. Dan trek je de rust in met een 0-1 achterstand, wat niet nodig geweest was. De tweede helft zakten wij weg. Ik ben daar heel realistisch in. Dan zie je dat Hoffenheim over een heel sterk elftal beschikt. Het is een compleet geheel.”

Foto: Photo News

Yaremchuk was aangewezen om de strafschop te nemen, al had hij er al één gemist in Moeskroen. “We maken daar altijd afspraken over. Er is een lijst en daar stond hij op. Het is natuurlijk heel spijtig dat hij zijn penalty mist. Niet enkel voor hem, maar voor heel de ploeg. De kans dat de lijst met penaltynemers er nu anders gaat uitzien, is wel reëel. Maar daar wil ik niet verder op ingaan. Dat is interne keuken. Slaagt Yaremchuk er wel in te scoren, dan krijgen we een andere match.”

Rode Ster Belgrado haalde zwaar uit door Liberec een 5-1 pandoering om de oren te geven. Gent staat volgende week voor een aartsmoeilijke opdracht. “Maar het is de wedstrijd van de laatste kans”, zegt De Decker. “We hoeven daar niet flauw over te doen. We weten wat er volgende week moet gebeuren. Zeker met de afgelopen twee speeldagen in het geheugen.”

“Waren enkele maatjes te klein”

Davy Roef was bizar genoeg de beste man bij AA Gent. De goalie moest zich wel vier keer omdraaien om de bal uit zijn netten te vissen, maar behoedde de Buffalo’s voor een nog zwaardere afstraffing.

“We waren misschien niet één of twee, maar zelfs enkele maatjes te klein voor Hoffenheim. Zij brachten heel volwassen voetbal en slaagden erin veel kansen af te dwingen”, zuchtte Roef, die de geschorste Sinan Bolat in doel verving. “Hoffenheim is een topploeg in Duitsland. Dan weet je dat het moeilijk kan worden. Wij hadden gehoopt dat we onze voet naast hen konden zetten, maar dat was dus niet het geval. We zijn op een veel te sterke tegenstander gebotst. Als team zijn we wel blijven knokken, maar we waren te licht. Ik voel mij zeker niet in de steek gelaten door mijn teamgenoten.”