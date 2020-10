Dit weten we al over de slachtoffers in Nice: “Zeg mijn kinderen dat ik van hen hou”

Bij de aanslag op de basiliek Notre-Dame in Nice vielen drie slachtoffers. Twee vrouwen die in de kerk zaten. En koster Vincent Loquès. Een van de slachtoffers, een vrouw van 44 jaar, probeerde nog te vluchten. “Zeg mijn kinderen dat ik van hen hou”, zou ze nog gezegd hebben voor ze aan haar steekwonden is bezweken.