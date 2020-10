Vuelta 2021 start op 14 augustus vanuit kathedraal

?? #LaVuelta21 saldrá desde el interior de la Catedral de Burgos en el VIII Centenario del templo



?? #LaVuelta21 will start from inside the Burgos Cathedral to celebrate its 800th anniversary



??? https://t.co/1mNh0FhNLk



?? @baixaulistudio pic.twitter.com/sFWSCrLq3U