Romelu Lukaku heeft dinsdag in de Champions League tegen Shakhtar Donetsk een verrekking aan de adductoren van zijn linkerbeen opgelopen. Dat liet zijn club Inter Milaan donderdag weten.

De Rode Duivel onderging donderdag een scan, en die bracht de verrekking aan het licht. Volgens de Italiaanse media is Lukaku zaterdag niet inzetbaar tegen Parma in de Serie A en evenmin dinsdag tegen Real Madrid in de Champions League.