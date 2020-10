Nieuw toegankelijksheidslabel van Toerisme Vlaanderen voor Pietersheim

Lanaken - Toerisme Vlaanderen heeft zopas het A-label Toegankelijkheid van het vakantiehuis Pietersheim vernieuwd. “We hebben dit jaar flink geïnvesteerd in domein Pietersheim. De focus van de investeringen lag op de toegankelijkheid en duurzaamheid. Door deze inspanningen ontvangen we nu een verlenging van het benijdenswaardige A-label” zegt schepen van toerisme Sofie Martens (Open VLD).

Het toegankelijkheidslabel van Toerisme gaat niet alleen over de rolstoelvriendelijkheid van een gebouw of site, maar ook over de toegankelijkheid ervan in de ruimste zin van het woord. Het wordt na strenge beoordeling afgeleverd door Toerisme Vlaanderen, dat in haar publicaties en databank hiervan melding maakt en via icoontjes en trefwoorden de (gehandicapte) bezoekers wijst op de belangrijke troeven.

“De aanpassingen die aanleiding gaven tot het uitreiken van het label, waren eerst en vooral de aankoop van drie hoog-laag bedden voor het vakantiehuis. Ze zijn in hoogte verstelbaar, zodat personen met een handicap comfortabel in en uit kunnen stappen. Ook de opbergkasten in de betreffende kamers zijn aangepast zodat ze gemakkelijk te openen zijn voor bezoekers met een fysieke handicap. Bovendien voorzagen we extra keukenuitrusting en werden de kamers grondig opgefrist. In de tuin ten slotte werd een hangmattencombinatie voorzien die geschikt is voor personen met en zonder handicap” verduidelijkt diensthoofd Marijke Vrancken.

Niet alleen ging er dit jaar extra aandacht naar de toegankelijkheid van het vakantiehuis, maar het hele domein Pietersheim onderging een toegankelijkheidsinjectie. “In het voorjaar werden de wandelpaden van de kinderboerderij volledig vernieuwd waardoor ze thans heel wat gebruiksvriendelijker zijn voor rolstoelpatiënten en bezoekers met kinderwagens. En in de speeltuin kwamen er meerdere nieuwe toestellen én een aangepast toestel voor kinderen met een fysieke handicap” besluit Marijke Vrancken.

Met het project toegankelijkheid Kinderboerderij is een investering gemoeid van ruim een kwart miljoen euro.

(eva)