Mourinho last meteen straftraining in bij Tottenham: “We kregen tegen Antwerp ons verdiende loon”

José Mourinho beleefde geen fijne donderdagavond in het kletsnatte Bosuilstadion. De Portugese topcoach verloor met Tottenham Hotspur op de tweede speeldag van Europa League-groep J met 1-0 van Antwerp. “Het beste team won vanavond”, reageerde Mourinho. “Met het verlies kregen we ons verdiende loon.”

Vier wissels aan de rust. En nog voor het uur ook Gareth Bale naar de kant voor Harry Kane. Veelbetekenend voor wat José Mourinho van zijn basisploeg vond. “We hebben een brede kern met veel goeie spelers. Die wil ik dan ook kansen geven. Maar die kansen moeten ze wel met beide handen grijpen. Na wat ik vandaag gezien heb, is mijn job een heel stuk makkelijker geworden”, grijnsde de Portugees, die de hand in eigen boezem stak. “Uiteindelijk is dit mijn verantwoordelijkheid. Want ík besloot mijn team in deze bezetting het veld op te sturen.”

De Great Old was negentig minuten baas tegen de Spurs. “We hadden ze nochtans goed geanalyseerd”, zei The Special One. “Antwerp speelde goed tussen de lijnen, terwijl wij vergaten de ruimte te bespelen. In de tweede helft ging Antwerp anders voetballen, en nam het de ruimte voor ons weg. De ploeg speelde op het maximum van zijn kunnen. Met veel enthousiasme en overgave. Antwerp gaf negentig minuten alles, en kreeg wat het verdiende. Net als wij. Alle credits aan hen. De beste ploeg heeft gewonnen.”

Op Instagram bleek achteraf pas echt hoe hard de nederlaag was aangekomen bij The Special One: “Slechte prestaties verdienen slechte resultaten. Ik hoop dat iedereen in deze bus zo kwaad is als ik”, zette hij bij een foto van in de spelersbus. “Morgen training om 11 uur ’s morgens.”