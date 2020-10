OVERZICHT EUROPA LEAGUE. Praet en Tielemans winnen met Leicester, Feyenoord in rouwstemming

Leicester City heeft op de tweede speeldag van de Europa League met 1-2 gewonnen van AEK Athene. Youri Tielemans stond in de basis bij de Foxes, Dennis Praet viel in, Timothy Castagne zat niet in de selectie. AC Milaan won zonder Alexis Saelemaekers met 3-0 van Sparta Praag.

Groep G: Leicester aan de winst

Jamie Vardy (18’) opende de score vanop de stip voor Leicester, Hamza Choudhury (39.) breidde uit tot 0-2. Muamer Tankovic (49.) maakte nog de aansluitingstreffer, maar verder kwamen de Grieken niet. Tielemans maakte de wedstrijd vol, Praet mocht na 66 minuten invallen. In de andere wedstrijd in groep G won Braga met 1-2 bij Luhansk. Leicester en Braga tellen nu elk zes punten.

Groep H: Milan wint ondanks gemiste strafschop

AC Milaan won vlot van Sparta Praag na doelpunten van Diaz (24’), Leao (57’) en Dalot (67’). Ibrahimov miste tussendoor nog een strafschop. Alexis Saelemakers zat op de bank maar mocht niet invallen. Nog in groep H speelden Rijsel en Celtic 2-2 gelijk, waardoor Milan alleen leider is met zes punten. In die wedstrijd miste Jonathan David (ex-AA Gent) eveneens een strafschop. De Canadees werd later in de wedstrijd vervangen.

Groep I: Twee leiders

In Groep I zitten we met twee leiders met het maximum van de punten. Spaans favoriet Villareal haalde het makkelijk op het veld van Qarabag (1-3). Ook Maccabi Tel Aviv won zijn tweede partij op vreemde bodem. De Israëli’s haalden het op het veld van Sivasspor. Volgende week Villareal en Maccabi Tel Aviv voor de leidersplaats op Spaanse bodem.

Groep J: LASK Linz pakt driepunter

In de tweede match van de groep van Antwerp en Tottenham toonde het Oostenrijkse LASK Linz zich de betere van het Bulgaarse Ludogorets. De Oostenrijkers liepen na de pauze uit tot 4-1 maar een tweede gele kaart voor Lukas Grgic bracht de thuisploeg nog in nauwe papieren. De Bulgaren kwamen nog wel terug maar de drie goals van Elvis Manu volstonden niet om een punt uit de brand te slepen. Eindstand: 4-3. Linz komt volgende week naar Antwerpen afgezakt.

Foto: Photo News

Groep K: Feyenoord in rouwstemming

Knotsgekke match in de Kuip waar het Oostenrijkse Wolfsberger met 1-4 kwam winnen na een match waarin de Nederlanders zowel het overwicht als de kansen hadden. Maar de bezoekers kregen drie strafschoppen en misten niet. Twee keer Liendl en Joveljic faalden niet vanop de stip, Liendl voegde er nog een field goal aan toe. De tegentreffer van Berghuis was niet meer dan een pleister op een houten been. In de tweede wedstrijd scoorden CSKA Moskou en Dinamo Zagreb niet.

Groep L: Rode Ster maat te groot voor Liberec

In de groep van AA Gent haalde Rode Ster het in de tweede match makkelijk van Slovan Liberec, de Tsjechische club die vorige week nog te sterk bleek voor AA Gent. Ben Nabouhane scoorde al vlug twee keer. Matousek leek de bezoekers vlak voor de rust nog even in de match te brengen maar drie Servische treffers na de rust deden de deur helemaal dicht.

(belga)