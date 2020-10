Hoge Raad voor Justitie: “geen doofpot” in zaak-Chovanec

De Hoge Raad voor Justitie (HRJ) heeft in het gerechtelijk onderzoek naar het overlijden van Jozef Chovanec geen “pogingen om wat dan ook achter te houden” kunnen vaststellen. Dat deelt de HRJ donderdagavond mee, nadat hij zijn bijzonder onderzoek in de zaak heeft afgerond. Chovanec overleed in februari 2018 na een politie-interventie in de luchthaven van Charleroi.