Amateur-historicus zoekt info over Joodse familie

Het gaat over de Joodse familie Reinicke waarvan Follong weet dat familieleden in Zonhoven waren. “Dochter Jelchia werd tijd in Terdonk op een hooizolder verborgen. Ze werd uiteindelijk verklikt en gedeporteerd. De hele familie werd in mei 1941 gedeporteerd.” Alleen de man rechts op de foto (Deborack) is kunnen ontsnappen. Hij overleefde de oorlog en stierf in 1976. Ik weet dat een zekere Ria of Rita na de oorlog correspondentie voerde met deze nonkel. Als er iemand is in Zonhoven of Limburg die meer weet hierover, mag die persoon me contacteren.” kevinfol@hotmail.com of 0497/189038 of 011/824816.