Het Vlaams platform om extra jobs in de zorgsector te krijgen komt niet van de grond in Limburg. 621 mensen hebben zich online al aangemeld om onze zorgverleners te ondersteunen, maar er zijn in heel de provincie maar twee openstaande vacatures in de zorg. VDAB Limburg doet daarom een warme oproep aan ziekenhuizen, rusthuizen en andere zorginstellingen om de tijdelijke openstaande vacatures die ze hebben aan hen te melden.