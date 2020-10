Spectrumcollege Beringen voert afstandsonderwijs in voor tweede en derde graad

Beringen -

En wat met het onderwijs? De herfstvakantie is al verlengd tot 11 november. Maar wat daarna? Scholen wachten niet tot Vlaams minister Ben Weyts met nieuwe maatregelen komt en grijpen zelf in. Het Spectrumcollege in Beringen laat van 12 tot en met 23 november de helft van de 2000 leerlingen thuis. Ze krijgen voltijds afstandsonderwijs. Dat betekent dat ze van 's morgen tot 's avonds achter hun computer moeten zitten. Het gaat om de doorstromingsrichtingen in de tweede en de derde graad van het middelbaar. De school wil zo de kerstexamens redden en de schoolachterstand niet verder laten oplopen.