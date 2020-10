Alken -

Kom op Allerheiligen niet allemaal tegelijk naar het kerkhof om geliefden te herdenken. Die oproep doet bisschop Patrick Hoogmartens tot de gelovigen in Limburg. Eerder deze week deed de diaken van Alken al een gelijkaardige oproep via TV Limburg. In de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus vraagt de Kerk om liefst in de dagen voor en na Allerheiligen het kerkhof te bezoeken.