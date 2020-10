Franse terreurgolf verrast experts niet: “Stond in de sterren geschreven dat er meer op til was”

Naast de lockdown is in Frankrijk nu ook nog eens het hoogste dreigingsniveau afgekondigd na een nieuwe terroristische aanslag in Nice. Een moslimextremist stak er drie mensen dood. Eerder deze maand werd ook al de geschiedenisleraar Samuel Paty nabij een school in Parijs onthoofd. En daar stopt het niet. Waarom hebben terroristen het weer zo fel op Frankrijk gemunt? En is hier opnieuw een terreurnetwerk aan het werk of eerder lone wolves?