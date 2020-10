Italiaanse overheid zet Zlatan in bij strijd tegen het coronavirus: “Draag uw masker, altijd”

Ook in de Italiaanse regio Lombardije is het coronavirus opnieuw in opmars. De regionale overheid startte een campagne met Milan-icoon Zlatan in een hoofdrol. De Zweedse spits kweet zich uitstekend van zijn taak, op zijn Zlatans. “Het virus heeft me uitgedaagd en ik heb gewonnen. Maar u bent Zlatan niet”, aldus de spits die zelf positief testte op Covid-19 maar intussen opnieuw hersteld is.