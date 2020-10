Hasselt -

En ook in de andere ziekenhuizen merken ze voelbaar de stijging van het aantal COVID-patiënten. In het Jessa Ziekenhuis in Hasselt hebben ze nog voldoende capaciteit tot 10 november. Medisch directeur Dirk Ramaekers hoopt dat tegen dan de gevolgen van de verstrengde maatregelen zichtbaar zijn in de curve. Is dat niet het geval, dan zal ook Jessa terechtkomen in een nooit gezien scenario.