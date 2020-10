Verzorgster plundert spaarrekening met 10.000 euro van bejaarde man

Een bejaardenverzorgster uit Wezembeek-Oppem heeft zich donderdag moeten verantwoorden voor de Brusselse correctionele rechtbank, omdat ze één van haar patiënten 10.000 euro lichter had gemaakt. De 32-jarige vrouw had de bankkaart en code van de man bemachtigd en daarmee zijn spaarrekening geplunderd. Het parket Halle-Vilvoorde eiste een werkstraf, iets waar ook de verdediging zich in kon vinden.