Beringen -

Een autobestuurder (26) uit Beringen liep donderdag rond 8 uur lichte verwondingen op bij een ongeval in de Vrevijverstraat in Koersel. De twintiger verloor de controle, reed tegen een boom en ging vervolgens met zijn wagen over de kop. Deze kwam in een met water gevulde gracht tot stilstand. De Beringenaar, met natte kleren, kon zelf uit zijn auto kruipen.