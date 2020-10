Politie Limburg Regio Hoofdstad stelde al 116 coronapv’s op: nog geen kotfeestjes

Hasselt -

De politie van de zone Limburg Regio Hoofdstad (Diepenbeek, Halen, Hasselt, Herk-de-Stad, Lummen en Zonhoven) heeft sinds 19 oktober, toen de strengere coronamaatregelen van kracht gingen, in totaal al 116 processen-verbaal opgesteld. “Voorbije nacht kenden we geen problemen. Woensdag zijn er op een dag tijd wel 24 pv’s uitgeschreven,” zegt Dorien Baens van de communicatiedienst van de politiezone. Bij de andere grote Limburgse politiezone CARMA (As, Bocholt, Bree, Genk, Houthalen-Helchteren, Kinrooi, Oudsbergen en Zutendaal) staat de teller sinds 19 oktober op 69 pv’s.