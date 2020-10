Belgische turnsters niet naar EK in Turkije

De Belgische turnsters zullen eind december (17-20) niet aan het Europees kampioenschap toestelturnen in het Turkse Mersin deelnemen. Dat deelde de federatie donderdag mee. De beslissing werd genomen wegens de coronapandemie en het door het virus verstoorde trainingsritme, “maar ook wegens de politiek instabiele situatie in Turkije”.

“De sportieve planning voor de komende periode wordt intussen verder bekeken”, klinkt het.

Op het programma van het EK staat een junioren- en seniorencompetitie. Eerder maakte de Europese federatie bekend dat de allroundcompetitie wegens de coronasituatie niet langer geldt als continentaal olympisch kwalificatiemoment. Of er wel Belgische mannen naar het EK zullen gaan, wordt op korte termijn beslist. De mannen turnen hun EK van 9 tot 13 december.

De Turkse havenstad Mersin is al de derde locatie voor het EK 2020. Dat zou aanvankelijk begin mei in Parijs plaatsvinden, maar werd wegens de pandemie uitgesteld. Bakoe werd bereid gevonden het EK in december te organiseren, tot de Azerbeidzjaanse autoriteiten beslisten tot het einde van het jaar geen evenementen toe te laten. (belga)