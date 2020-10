Berg dat hippe masker maar op: overheid geeft advies over alle soorten mondmasker

Nu mondmaskers opnieuw niet alleen meer in de winkel of op drukke plaatsen verplicht zijn, maar zeer vaak ook gewoon op straat, adviseert de Federale Overheidsdienst Economie welke de beste zijn en welke geen enkele bescherming bieden aan jezelf of anderen. Wie er net eentje kocht met een fancy ventiel op de zijkant, mag dat alvast in de schuif laten liggen.

Allereerst is er een verschil tussen chirurgische maskers, comfortmaskers én FFP2/FFP3-maskers. “Die laatste worden vandaag vooral gebruikt in de medische sector en beschermen de drager zelf”, klinkt het. “Maar diegene die de doorsnee Vlaming vooral draagt, zijn de andere twee soorten. De chirurgische zijn de bekende blauwe die je vaak in het straatbeeld ziet. Die zijn eigenlijk bedoeld om de patiënt te beschermen tegen eventuele besmettingen van het verplegend personeel.” Maar ze kunnen dus net zo goed dienen om ermee naar de winkel te gaan of op de tram te stappen.

Vooral de maskers met ventielen op de zijkant beschermen anderen niet Foto: RR

Geen ventielen

Waar er meer problemen zijn met de kwaliteit, is wat rest: de herbruikbare comfortmaskers. “Laat ons beginnen met de stoffen mondmaskers”, klinkt het. “Daar heb je drie categorieën van. Je hebt de exemplaren die de federale overheid voorzag en die je kon ophalen in de apotheek. Die zijn natuurlijk veilig. Daarnaast zien we ook vaak mensen die een sjaal gebruiken. Dat kan enkel als je geen masker bijhebt én wanneer je twee lagen stof over de mond en neus draagt. Maar binnen deze categorie zitten de grootste veiligheidsverschillen. Zo heb je bijvoorbeeld de communitymaskers van voetbalclubs, winkelketens,.... Die zijn veilig voor zover ze gemaakt zijn volgens de aanbevelingen van de FOD Volksgezondheid. Meer problemen zijn er met diegene waar er een ventiel op de zijkant zit. Iets wat we almaar vaker in het straatbeeld zien, maar die beschermen enkel de drager en dus niet de andere mensen. Ze laten de uitgeademde lucht en eventuele virusdeeltjes door en bieden dus onvoldoende bescherming voor anderen.”

Slechts drie op de acht van deze mondmaskers bieden echt genoeg bescherming voor anderen Foto: FOD Economie

Plastic

De maskers waar de FOD ook nog voor waarschuwt, zijn diegene waar er plastic aan te pas komt. “Het zogenaamde gezichtsscherm - faceshield - waarbij je volledige gezicht wordt afgedekt, is alleen toegelaten als je om medische redenen geen mondmasker kan dragen. Raadpleeg hiervoor zeker je arts. Het houdt eventuele druppels niet volledig tegen, maar is in die gevallen beter dan niets. Heb je geen geldige medische reden, dan volstaat dit type masker zeker niet. Uiteraard kan je een gezichtsscherm wel als aanvulling met een ander geschikt mondmasker dragen. Bij de andere plastieken mondmaskers zijn enkel de versies met een plastieken deel voor de mond omringd door stof die de mond en neus goed bedekken, geschikt. Alle andere plastieken schermen steunen ofwel op de neus of de kin en zijn aan de andere kanten volledig open. Die bieden niet alleen jezelf maar ook andere mensen geen bescherming.”

Verder heeft de FOD ook nog enkele tips. “Het is normaal dat je het gevoel hebt om minder lucht te hebben als je een mondmasker draagt. Het betekent dat het masker werkt. Doe daarom zeker geen zware inspanningen als je het masker draagt. En lees vooraf ook altijd de gebruiksaanwijzing, als die aanwezig is. Zo weet je meteen op welke manier je het masker moet dragen, of je het moet wassen voor eerste gebruik en voor welke leeftijden het geschikt is.”

Nog meer tips zijn te vinden op info-coronavirus.be.