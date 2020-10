Kinrooi - Volgend jaar bestaat de fusiegemeente Kinrooi 50 jaar.

“Dat gaan we uiteraard op gepaste manier gaan vieren met alle inwoners”, aldus burgemeester Jo Brouns. “En we willen iedereen die dat wenst, mee laten doen aan de samenstelling van onze feestaffiche. Dat kan via het online burgerparticipatieplatform kinrooimeemaken.be.” Alle ideeën zijn welkom. Denk bijvoorbeeld aan het rozendorp Geistingen of aan de rijke aspergetraditie.