Plantaardig beginnen eten? November is dé maand om vegan een kans te geven

Op 1 november is het World Vegan Day en eveneens de start van de Try Vegan-maand. Met deze campagne willen EVA vzw en BE Vegan mensen ondersteunen om de komende weken meer plantaardige voeding op het menu te zetten. Al meer dan tienduizend Vlamingen zijn enthousiast.

De interesse in voeding van plantaardige oorsprong neemt toe. Dat bleek al uit een eerder onderzoek van EVA vzw in samenwerking met iVOX. Cijfers toonden aan dat 6 op 10 Belgen af en toe alternatieve producten voor zuivel gebruiken. Ook de Try Vegan-campagne is populairder geworden. Reeds tienduizend mensen schreven zich in. Dat is dubbel zoveel als vorig jaar.

Wie zelf duurzamer en diervriendelijker wil eten, kan zich na inschrijving gratis laten coachen in november. Concreet krijgen deelnemers van de Try Vegan-challenge komende maand drie keer per week een nieuwsbrief. Die staat vol info, recepten en praktische tips om de plantaardige levensstijl eigen te maken.

De twee organisaties vestigen al voor het derde jaar op rij de aandacht op veganisme omdat het consumeren van minder dierlijke producten minder milieuproblemen en dierenleed veroorzaken en de gezondheid ten goede komt. In cijfers: een maand plantaardig eten spaar je per persoon 60 kg CO2, 30.000 liter water en 30 dierenlevens.

De uitdaging aangaan? Schrijf je in op www.tryvegan.be