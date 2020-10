COVID-19 wordt PROEVID-20 voor de Breese bierproevers

Bree - Ook de traditionele Bier-2-daagse van de Limburgse Bierproevers is het slachtoffer geworden van COVID-19.

“Maar toch blijven we niet bij de pakken zitten”, aldus bestuurslid Pascal Janssen (rechts op de foto). “We bieden een PROEVID-20-pakket aan. Welke bieren in het pakket zitten, blijft een verrassing. Maar wie ons kent, weet dat de meeste bieren vrij onbekend en exclusief zijn. Ideaal om thuis te ontdekken en te degusteren.” Alle info op bierproevers.be of mail naar bierproevers.limburg@zythos.be.