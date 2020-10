Nina Derwael en co niet naar het EK turnen

Tijdens het Europees kampioenschap Toestelturnen, dat in december op de planning staat in Mersin (TUR), zal geen Belgische delegatie meisjes in actie komen. Na overleg met de volledige omkadering Toestelturnen meisjes werd beslist dat de meisjes Toestelturnen, juniores en seniores, niet deelnemen aan dit aankomende EK.