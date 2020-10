Riemst / Voeren / Pelt / Oudsbergen -

De coronapandemie heeft ook zijn impact op misvieringen in Limburg. In Overpelt, Oudsbergen, Riemst en Voeren beslisten parochies al om alle missen te schrappen. “We willen zo vermijden dat op deze hoogdagen een grote toeloop is van kerkgangers.”