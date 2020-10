Lieven Annemans trekt zich terug uit adviesorgaan Celeval na aanhoudende kritiek collega’s

Gezondheidseconoom Lieven Annemans maakt niet langer deel uit van adviesorgaan Celeval, dat het Overlegcomité moet bijstaan in de strijd tegen het coronavirus. Annemans neemt zelf ontslag na de aanhoudende kritiek op zijn media-optredens.

Geen Lieven Annemans op de Celeval-vergadering vanochtend. De gezondheidseconoom, verbonden aan de UGent en de VUB, heeft ontslag genomen en zal de federale overheid niet meer bijstaan in de coronacrisis. Dat bevestigen zowel Annemans als verschillende Celeval-leden aan onze redactie.

Annemans geeft zichzelf de bijnaam “geluksprofessor”. In die hoedanigheid pleitte hij in september voor versoepelingen van de coronamaatregelen, en trok hij de geloofwaardigheid van de epidemiologische cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano meermaals in twijfel. Annemans stelde dat de mentale schade van de coronamaatregelen meer zou doorwegen op de lange termijn dan de fysieke schade. Door die kritische kijk kwam hij lijnrecht tegenover andere wetenschappers te staan, onder wie viroloog Marc Van Ranst.

Afgelopen zondag was Annemans nog te gast in De Zevende Dag. Annemans insinueerde dat de regering-Wilmès de coronaregels in september niet versoepeld had. Dat standpunt werd fel bekritiseerd op sociale media.

