Verschillende coronapatiënten uit Luik en Brussel onderweg naar Jessa Ziekenhuis

Hasselt - In het Jessa Ziekenhuis in Hasselt worden momenteel 51 coronapatiënten opgevangen, waarvan 16 op intensieve zorg. Het ziekenhuis verwacht donderdag nog enkele patiënten, vooral uit Luik en Brussel, waardoor er tegen het einde van de dag 60 coronapatiënten zullen zijn, van wie 22 op intensieve zorg.

Het Jessa Ziekenhuis heeft in de huidige fase 1B 26 bedden voor coronapatiënten op intensieve zorg. Door fase 2A over te slaan en direct naar fase 3B te gaan, zal het Hasseltse ziekenhuis op 48 intensieve bedden komen. Het aantal bedden voor reguliere coronapatiënten wordt opgetrokken naar 181 bedden. Door de opschaling voor coronapatiënten zal de reguliere zorg - vooral het operatiekwartier - moeten worden afgebouwd.

In het ZOL in Genk is er in vergelijking met woensdag een stijging van 5 coronapatiënten. Het aantal op intensieve zorg is van 23 naar 21 patiënten gegaan. Dinsdag kende het ziekenhuis nog een stijging van 13 patiënten op één dag. De capaciteit in de huidige fase 1B ligt in het Genkse ziekenhuis op 25 intensieve bedden. In de volgende fasen worden dat 37 IZ-bedden.

Personeelsuitval

De personeelsuitval bij Jessa ligt momenteel rond 9 procent. Op het hoogtepunt lag dat rond 12 à 13 procent, terwijl het voor de tweede golf 8 procent was. “Op dit ogenblik hebben we nog de juiste mensen op de juiste plek. We kijken wel op welke manier mensen die niet in een zorgfunctie staan, wel een zorgtaak kunnen krijgen”, zegt Jessa-woordvoerder Lieve Ketelslegers.

Jessa doet daarom een beroep op vrijwilligers die zich via de jobsite kunnen inschrijven. “Er hebben toch al een 200-tal mensen gereageerd en dat is hartverwarmend. Er zijn wel heel weinig mensen met een zorgprofiel en dat hebben we hard nodig”, aldus Ketelslegers. “We hebben een eigen groep van vrijwilligers, maar die zijn niet allemaal inzetbaar. De variabele die we niet kennen, is ziekteverzuim. Dus daarom willen we een database hebben waar we indien nodig uit kunnen putten.”

Beperkt bezoek

In het Hasseltse ziekenhuis mogen coronapatiënten om de vijf dagen één uur bezoek ontvangen. Daarbij kan het om twee verschillende mensen uit het kerngezin gaan, maar nooit met twee tegelijk. Op intensieve zorg wordt het beperkt tot een halfuur, maar dan mogen twee personen uit het kerngezin wel tegelijk op bezoek komen.

Niet-coronapatiënten mogen in het ZOL elke dag één uur iemand op bezoek ontvangen, maar dat moet altijd dezelfde persoon zijn. Coronapatiënten mogen elke week één uur dezelfde persoon zien.