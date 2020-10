Donderdagnamiddag is de Franse president Emmanuel Macron zijn steun gaan betuigen in Nice na de aanslag waarbij drie mensen om het leven kwamen. Hij beloofde opnieuw meer militairen op straat te zetten in de strijd tegen terreur.

“Het is een islamitische terroristische aanslag”, zei de president donderdag na zijn aankomst in Nice. Omstreeks 9 uur vanochtend werden in de kathedraal Notre-Dame in de Franse stad drie mensen vermoord ...