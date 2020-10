Fysieke gemeenteraad afgelast

Bocholt - De stijgende coronabesmettingen over heel het land zorgt ervoor dat de gemeenteraad in Bocholt vanavond niet doorgaat. “De gemeenteraad van vanavond, 29 oktober, wordt verschoven naar 12 november. Dan zal de gemeenteraad voor het eerst vergaderen via videovergadering”, laat burgemeester Stijn Van Baelen weten.

Het fysieke samenkomen van de gemeenteraad was helaas maar van korte duur. De voorbije drie gemeenteraden waren nog fysiek en met beperkt publiek. “Door het stijgende aantal besmettingen vindt het schepencollege het niet meer opportuun om fysiek samen te komen. Daarom stellen we de gemeenteraad van vanavond uit en schakelen we over naar digitaal vergaderen. Als gemeente hebben we voorbeeldfunctie zeker nu de ongerustheid rond de coronabesmettingen stijgt. Op 12 november zullen we als gemeenteraad digitaal vergaderen”, verduidelijkt Van Baelen. Meer info vind je op de gemeentelijke website.