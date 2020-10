Alle kerkelijke vieringen afgelast

Oudsbergen - De parochiefederatie Meeuwen-Gruitrode geeft aan dat er tijdens het komende Allerheiligenweekend geen vieringen, eucharistievieringen of gebedsdiensten door gaan in de parochie ‘s Meeuwen, Ellikom, Gruitrode, Neerglabbeek en Wijshagen.

“We willen zo vermijden dat op deze hoogdagen een grote toeloop is van kerkgangers. Ook omdat we meer reservaties telden dan de 40 beschikbare plaatsen per kerk. Hiermee drukken we onze verbondenheid uit met alle sectoren die door de coronacrisis getroffen worden”, zegt Rene Luyten. Bij kerkhofbezoek wordt gevraagd om afstand te houden, het mondkapje te dragen en troostgesprekken te vermijden.