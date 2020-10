Grijs haar lijkt het laatste taboe dat wordt aangepakt, nu niemand meer valt over een maatje meer, gender of huidskleur. Met dank aan celebrities en social media.

Het staat iedereen te wachten: grijs worden. Als prille dertiger zien we gemiddeld het eerste grijs opduiken. Tegen ons vijftigste zijn we vijftig procent grijs. Maar sommigen overkomt het al in hun tienerjaren ...