Ook voor jongeren is maat vol: "We doen ons best, stop met ons te demoniseren"

Politici richten zich nadrukkelijk tot jongeren in hun oproep om de coronamaatregelen te volgen. De jongeren zelf hebben daar stilaan de buik vol van. Zijn er grenzen aan hun veerkracht? "Het is zo belangrijk dat we meer en beter met elkaar praten, én luisteren. Zeker nu we de winter tegemoet gaan met strengere maatregelen."