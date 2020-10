KOERSNIEUWS. EK-selectie veldrijden zonder juniores en beloften, Sunweb en Lotto-Soudal versterken damesteam

Blessures, transfers, nieuwe contracten. Het belangrijkste koersnieuws leest u hier, gebundeld in een handig overzicht.

Laatste update: 16u52

Geen Belgische beloften en junioren op EK veldrijden

Belgian Cycling heeft de namen vrijgegeven van de elite-mannen en -vrouwen die op het EK veldrijden in het Nederlandse Rosmalen (8 november) de Belgische kleuren zullen verdedigen:

Dames Elite: Sanne Cant, Alicia Franck, Loes Sels, Joyce Vanderbeken, Ellen Van Loy, Laura Verdonschot, Karen Verhestraeten, Suzanne Verhoeven. Reserves: geen

Mannen Elite: Thijs Aerts, Toon Aerts, Vincent Baestaens, Quinten Hermans, Eli Iserbyt, Daan Soete, Laurens Sweeck, Michael Vanthourenhout. Reserve: Tom MeeusenGeen reserves.

De bond besliste ook om geen beloften en junioren te sturen naar het EK veldrijden van volgende week in het Nederlandse Rosmalen. Dat meldt WielerFlits, en is ons intussen bevestigd vanuit de wielerbond. In België zijn wedstrijden voor beloften en junioren niet meer toegelaten door de verscherpte coronamaatregelen en Belgian Cycling wil die lijn doortrekken voor de veiligheid en de verzekering. De EK-wedstrijd voor de junioren, zowel mannen als vrouwen, zal in principe in zijn geheel niet doorgaan in Rosmalen en ook de wedstrijden voor beloften staan op de helling. De organisatie is daarvoor nog in onderhandeling met de Nederlandse regering. Dat gaf vorige week wel groen licht voor de elitewedstrijden, al zullen die zonder publiek worden gereden. (bow)

Dupont en Mertz naar Bingoal Wallonie-Bruxelles

Het procontinentale Bingoal Wallonie-Bruxelles heeft de komst aangekondigd van Timothy Dupont (Circus Wanty Gobert) en Remi Mertz (Lotto-Soudal). Dat heeft de ploeg officieel bekendgemaakt. Beide renners tekenen een contract voor één seizoen. (gvdl)

Supertalent Megan Jastrab naar Sunweb

Team Sunweb maakt volop werk van zijn damesploeg voor volgend seizoen. Het nam de Amerikaanse Megan Jastrab (18) over van Rally Cycling. Daarnaast verden ook de contracten van Susanne Andersen en Julia Soek verlengd. Beide dames blijven tot eind volgend seizoen bij de ploeg, terwijl Jastrab een contract tekende tot 2022. (hc)

Poolse Anna Plichta naar Lotto-Soudal

Lotto-Souda Ladies versterkte zich met de Poolse Anna Plichta. Zij komt over van Trek-Segafredo en is de regerend Pools kampioene tijdrijden. De Ladies-ploeg zal vanaf volgend seizoen volledig geïntegreerd worden in de structuur van het World Tour Team. (gvdl)