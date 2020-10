Jonge bestuurder (19) filmt eigen crash: “Rij veilig en niet te snel zoals ik”

Een Britse jongeman (19) vloog met hoge snelheid over de wegen van Northumberland toen hij plots de controle over het stuur verloor. Hij botste met zijn Mini Cooper tegen een ijzeren hek, maar raakte niet gewond. De jonge Brit zette de beelden van de crash op TikTok om andere bestuurders te waarschuwen voor gevaarlijk rijgedrag. “Rij veilig en niet te snel zoals ik”, klinkt het in de video die al talloze keren werd bekeken.