Dewaest keert (voorlopig) niet terug naar A-kern KRC Genk

Sebastien Dewaest keert voorlopig niet terug naar de A-kern, meldt KRC Genk. “De verschillende gesprekken tussen de speler en de sportieve leiding van de club hebben niet tot een doorbraak geleid.”

De intussen ontslagen Hannes Wolf had het midden september gehad met Dewaest. De verdediger kon zich niet neerleggen bij zijn statuut van bankzitter en toonde dat op training met woord én daad. Na enkele zware tackles/opstootjes en een dispuut met zijn coach werd Dewaest door de club voor onbepaalde duur uit de A-kern gezet.

Ook na het ontslag van Wolf weigerde Dewaest zelf om terug te keren naar de A-kern. De verdediger aasde op een transfer, maar die kwam er niet. Ook nieuwe gesprekken hebben nu niet tot een doorbraak kunnen leiden.

“Zowel het bestuur, technisch directeur Dimitri de Condé als ikzelf hebben met Sebastien Dewaest gepraat”, lichtte Jess Thorup donderdagmiddag toe. “Daarna hebben we beslist dat de speler voorlopig niet terugkeert in de A-kern. Meer ga ik er niet over zeggen.”

Thorup wilde niet bevestigen dat het nog moeilijk zal worden voor de 29-jarige Dewaest om nog op het veld te staan voor KRC Genk. Maar de kans dat hij blijft steken op 165 wedstrijden (en 16 goals) voor KRC Genk en de club zal verlaten in januari is nu in elk geval enorm groot geworden.