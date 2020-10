Bryan Heynen na bijna jaar afwezigheid weer van de partij tegen Eupen

Jess Thorup had goed nieuws bij de bekendmaking van zijn 21-koppige wedstrijdkern voor de thuiswedstrijd van vrijdagavond tegen Eupen. Na 341 dagen afwezigheid door een kruisbandblessure tijdens de match op Moeskroen keert Bryan Heynen terug in de selectie. “Dat is zoel voor Bryan als voor de hele ploeg een enorme opsteker”, zegt coach Jess Thorup. “We hebben enkele weken geleden intern al aangegeven dat de match tegen Eupen een mooi doel was om naar toe te werken. Bryan gaat al een poos voluit, aan de groepstrainingen voegde hij extra individuele sessies toe. Hij bewees in het verleden al dat hij belangrijke speler is voor de ploeg. Spelers met zijn doorzicht en spelintelligentie zijn zeldzaam en cruciaal om de controle over een wedstrijd te verwerven. Bovendien recupereert Bryan veel ballen en beschikt hij over een enorm ,waardoor hij niet alleen box-to-box speelt maar ook voor doel kan komen.”