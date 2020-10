Politie is op zoek naar vijfjarige Ahmad

Het parket van Halle-Vilvoorde en Child Focus hebben samen een opsporingsbericht verspreidt voor de 5-jarige Ahmad.

Op 20 juni 2020 kwam de 5-jarige Ahmad in het gezelschap van Khaled Berho aan op de luchthaven van Zaventem. Ze kwamen uit Griekenland. Op 21 juni 2020 vertrok Khaled Berho terug naar Griekenland zonder de jonge Ahmad.

Aan personen die Ahmad hebben gezien of weten waar hij verblijft wordt gevraagd om contact op te nemen met de politie.

Hebt u Ahmad gezien of weet u waar hij verblijft, neem dan contact op met de speurders op het gratis nummer 0800/30300 of via Child Focus op het nummer 116 000 U kan getuigen via opsporingen@police.belgium.eu.