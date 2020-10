Gucci verkoopt peperdure panty’s met … ladders

Diet Prada steekt op Instagram de draak met peperdure panty’s van Gucci ter waarde van 162 euro. Een hoog prijskaartje voor panty’s met ladders, zo oordeelt deze digitale modewaakhond, en deze mening wordt gevolgd door heel wat volgers van het platform.

“Aan diegene die 190 dollar, of 162 euro, betaalde voor deze gescheurde panty’s van Gucci … Ben je in orde?” Zo luidt het bijschrift van modewaakhond Diet Prada bij de post over de gescheurde panty’s van Gucci, die blijkbaar bij heel wat webshops zelfs al uitverkocht zijn. TIP: Wie zelf een vleugje grunge aan zijn outfit wil toevoegen, kan het voorbeeld van dit Italiaanse modehuis volgen. Scheuren maar ...