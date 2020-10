Na de terreuraanslag in de Zuid-Franse kustplaats Nice is Frankrijk naar het hoogste bedreigingsniveau gegaan. Dat heeft premier Jean Castex donderdag bekendgemaakt.

Het dreigingsniveau in gans Frankrijk is donderdag opgetrokken naar het hoogste peil: “urgence attentat” of ...