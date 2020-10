Corona teistert nu ook volgend seizoen: “Tour Down Under 2021 gaat niet door”

Eerder kon u hier al lezen dat er donkere wolken hingen boven de Tour Down Under, maar volgens Cyclingtips gaat de koers in Australië niet door. Onder meer de quarantaine voor renners die Australië binnenkomen, vormt een groot probleem.

In een gesprek met de Australische krant The Advertiser onderstreepte verantwoordelijke Hitaf Rasheed eerder al het belang van de race voor zijn regio Zuid-Australië.“Er spelen heel wat belangen mee wanneer je zo’n beslissing moet nemen. Er zijn veel betrokken partijen en we werken nauw samen met iedereen zodat we de best mogelijke beslissing voor iedereen kunnen nemen. De wedstrijd is voor ons het startschot van de zomer in Zuid-Australië en van het festivalseizoen. Het levert de lokale economie miljoenen dollars op, zorgt voor wereldwijde mediacoverage en geeft Zuid-Australiërs een gevoel van trots en tevredenheid. Dit grote belang is waarom we zo hard werken om na te gaan of en hoe we er een succesvol evenement van kunnen maken.”

Volgens Cyclingtips gaat de wedstrijd, die normaal op 19 januari van start zou gaan, niet door. De organisatie heeft het bericht nog niet bevestigd.