Beringse ondernemers dreigen met juridische stappen tegen nieuwe oppervlaktebelasting

Beringen -

Op 1 januari 2021 gaat de nieuwe oppervlaktebelasting in, die eind vorig jaar (2019) door de gemeenteraad van Beringen werd goedgekeurd. Er werd toen ook beslist om hierover te overleggen met de ondernemersorganisaties in Beringen. Dit moest leiden tot een aangepaste belasting vanaf 2020. Maar na verschillende overlegmomenten is er geen akkoord. De ondernemers dreigen met juridische stappen.