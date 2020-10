CHAMPIONS LEAGUE. Ingevallen Thorgan Hazard van goudwaarde voor Dortmund, Man United haalt zwaar uit

Wat moet u onthouden van de andere matchen van woensdagavond in de Champions League? Dat Borussia Dortmund won tegen Zenit met dank aan invaller Thorgan Hazard. Dat Barcelona drie punten pakte in de topper tegen Juventus. En dat Manchester United brandhout maakte van Leipzig.

GROEP F

In de poule van Club Brugge had Borussia Dortmund het 75 minuten ontzettend lastig met Zenit Sint-Petersburg, maar de Duitsers wonnen uiteindelijk toch verdiend met 2-0. Met dank aan Thorgan Hazard.

De Rode Duivel mocht na 67 minuten bij 0-0 invallen voor de Borussen en werd tien minuten later na een scherpe voorzet van Thomas Meunier tegen de grond getrokken in de zestien meter. Strafschop. En die werd feilloos omgezet door Jadon Sancho. In de gietende regen dikte de onvermijdelijke Erling Haaland in de blessuretijd op de counter de score nog aan. Dortmund trekt volgende week als nummer drie in de groep naar Brugge.

Foto: Bernd Thissen/dpa

GROEP G

De Champions League heeft Barcelona en Ronald Koeman ademruimte gegeven na een één op negen in eigen land. Dat Juventus-spits Alvaro Morata zijn gelijkmaker tot drie keer toe afgekeurd zag voor buitenspel, hielp. Een draak van een doelpunt van Ousmane Dembélé en een late penaltygoal van Lionel Messi deden de rest tegen die andere geplaagde topclub, Juventus: 0-2.(lees meer)

In de veel minder aantrekkelijke tweede match in Groep G gaf AA Gent-kwelduivel Dinamo Kiev 0-2-voorsprong nog uit handen op het veld van Ferencváros. Viktor Tsyhankov (penalty) en Carlos De Pena leken de klus al voor de rust voor Kiev, maar Franck Boli redde met de gelijkmaker in de 90e minuut nog de meubelen voor de Hongaren.

GROEP H

PSG zette woensdagavond orde op zaken in Istanbul nadat het zijn eerste groepsmatch thuis had verloren van Manchester United. De wedstrijd begon nochtans dramatisch voor de Parijzenaars want na 26 minuten moest sterspeler Neymar geblesseerd naar de kant. Gelukkig voor PSG stond Moise Kean op. Het twintigjarige Italiaanse toptalent trok met twee goals in de tweede helft de Franse landskampioen over de streep.

Foto: EPA-EFE

Manchester United kwam halfweg de eerste helft op voorsprong tegen RB Leipzig nadat Paul Pogba aanvaller Mason Greenwood met een geweldige steekpass door de buitenspelval loodste. In het slotkwartier ontbond Marcus Rashford zijn duivels. De Engelse spits, pas ingevallen in de 63e minuut, scoorde een hattrick in 18 minuten. Ook Anthony Martial pikte zijn goaltje nog mee. Man United start met een perfect rapport tegen de twee sterkste tegenstanders van de groep: winst op bezoek bij PSG en een forfaitscore tegen Leipzig.

⚽️⚽️⚽️ @MarcusRashford is only the second @ManUtd player to score a hat-trick as as substitute



🤔 The first? His current manager Ole Gunnar Solskjaer in February 1999 pic.twitter.com/HwwUmQrve8 — FIFA.com (@FIFAcom) October 28, 2020

GROEP E

Bij Rennes maakte Jeremy Doku zijn debuut in de basis in de Champions League op het veld van Europa League-winnaar Sevilla. Maar een doelpunt of een assist zaten er niet in voor de jonge ex-Anderlechtspeler. De zege ging naar de Spanjaarden, met dank aan een goaltje van Luuk de Jong in de 55e minuut.

Chelsea heeft zijn eerste zege in Groep E beet. De Blues wonnen op bezoek bij het Russische Krasnodar overtuigend met 0-4. Jorginho schoot na een kwartier wel een strafschop tegen de paal, maar Callum Hudson-Odoi zorgde ervoor dat de Londenaren toch met een voorsprong de rust in konden. In het slotkwartier maakten Werner, Ziyech en Pulisic er nog een overdreven 0-4 van.